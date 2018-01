Jazz, swing manouche e dance-electro: a I Candelai il concerto degli Swingrowers

Il 26 febbraio uscirà “Outsidein” (etichetta discografica Freshly Squeezed Music), il nuovo album degli Swingrowers: la band italiana, nota per il loro mix tra jazz, swing manouche e dance/electro, si prepara a presentarlo il 23 febbraio a Palermo con un Cyber Swing party a I Candelai, un concerto che creerà un’atmosfera in cui il passato si fonde con il futuro, per danzare tutta la notte con alcuni tra i DJ più noti della scena vintage remix internazionale: Dj Nick Hollywood (Uk), Dj Chris Tofu (Uk) e Aaa Badboy (Uk). Acrobati, live performers, angolo trucco e parrucco, angolo photoshooting saranno le attrazioni che faranno da cornice all'evento: dress code consigliato swing/vintage/ retrò vs cyber/ futuristico.

Gli Swingrowers, formati da Roberto Costa (Producer, Programmer, Dj), Loredana Grimaudo (singer, writer); Alessio Costagliola (guitarist) e Ciro Pusateri (saxophonist, clarinetist), sono reduci dall’esibizione sul palco del Blue Note Club di Tokyo e stanno anche preparando il loro prossimo tour mondiale, dopo aver calcato i palchi in Europa, USA, Canada, Russia, India. Hanno aperto concerti per Parov Stelar, Chinese Man e Caravan Palace. Oltre ad aver realizzato remix ufficiali per Caro Emerald, pubblicato remix per l’Island Records. hanno anche intrapreso collaborazioni musicali con i Lost Fingers, Gypsy Hill ed i Too Many T's e Pony Montana della Feel Good Production. Dopo il loro primo album di debutto 'Pronounced Swing Grow'ers', editato nel 2012, la band ha di realizzato il loro secondo album 'Remote' alla fine del 2014. “Gli Swingrowers sono una band che sta maturando rapidamente e tra i maggiori talenti della scena musicale neoretrò” (Timeout UK).

Dj Nick Hollywood è un artista e DJ di Brighton (UK). È una delle figure piuù influenti nella scena musicale Electro-Swing e Vintage Remix di tutta Europa. Definito dal The Huffington Post come “The Godfather of Electroswing", Nick Hollywood è il fondatore di Freshly Squeezez Music (etichetta indipendente di Brighton) e di White Mink (brand leader nell'organizzazione di eventi electroswing in UK).

Dj Chris Tofu (UK) Fondatore del primo Electro Swing Club ed Electro Blues Club nel mondo e della casa discografica Vintage Remix Records. DJ Chris Tofu è nella scena musicale UK dal 1995. Tofu ha due vite: da una parte Dj scatenato ed eclettico e dall'altra parte promoter e organizzatore di numerosi festivals internazionali tra cui Glastonbury, Bestival, Big Chill, Sydney Festival, Boomtown, Lattitude, Lowlands , Wilderness, Shambala and Secret Garden.

AAA Badboy (UK): direttore artistico Del Boomtown Fair, uno dei festival piu' importanti ed esilaranti del Regno Unito. la sua musica spazia da Reggae, Soca, Bassline, House, Dancehall, Bashment, Drum N Bass, Jungle, Balkan, Grime, Hip-hop, Funk, Afrobeat, Kuduro, Baile Funk, Hillbilly, Folk, Highlife, Juke / Footwork, Soul, Jazz e molto altro.