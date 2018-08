"Cunti di gelatu", viaggio attraverso "i luoghi del freddo" al Castello di Roccella

Lunedì 20 agosto alle 21.30 al Castello di Roccella si terrà la presentazione del libro "L'Impresa della neve in Sicilia" di Luigi Lombardo.

Un viaggio attraverso i “luoghi del freddo” in Sicilia alla scoperta di quelle strutture produttive, che prendono il nome diniveri: da quelle scavate a fossa sul terreno, alle grotte naturali dell’Etna, alle vere e proprie architetture costruite in blocchi calcarei (Palazzolo, Chiaramonte) o in basalto vulcanico (Buccheri), lungo i crinali dei Monti Iblei. Dall’Etna agli Iblei si illustrano tecniche di conservazione e smercio che sono durate fin quasi ai giorni nostri. Il libro si avvale di originali documenti d’archivi e di preziose testimonianze orali degli ultimi “signori della neve”. Durante la serata lo studioso Luigi Romana preparerà il gelato artigianale secondo la tradizione, lavorando materie prime fresche, utilizzando ghiacci oe sale per la preparazione del gelato, alla riscoperta della tradizione nella lavorazione e nei gusti.