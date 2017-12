"Zaira" torna a Palermo: il brano della compositrice Virginia Guastella al Politeama

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Venerdì 22, alle ore 21 presso il Teatro Politeama, l'Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Pietro Borgonovo eseguirà il brano "Zaira tra le misure del suo spazio", della compositrice e pianista palermitana Virginia Guastella. Il brano, commissionato dall'Orchestra de I Pomeriggi Musicali di Milano, è alla sua settima esecuzione nazionale, avvenimento raro ed inconsueto per una partitura orchestrale di musica contemporanea.

"Zaira" è una de "Le città invisibili" di Italo Calvino." racconta Guastella "Nel mio brano "gli avvenimenti del passato", come scrive Calvino, diventano ricordi di un melodismo passato che, in frammenti, si dipana nello spazio orchestrale, a tratti cameristico e parossistico. La mia città invisibile, ma sonora, contiene il passato e lo filtra come fa la memoria con i ricordi: ne muta i colori, i tratti, e li trasferisce in una dimensione altra". "Il passato - continua - è anche quello del repertorio musicale tradizionale rappresentato dai motivi della IV Sinfonia di Schumann, che scompongo e assemblo in nuovi equilibri formali del presente.". Questa è la seconda esecuzione del brano di Virginia Guastella da parte dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, che lo ha portato al Politeama già nel 2016 in una serata che ha visto il sold out di pubblico e un lungo e caloroso applauso per la compositrice. Virginia Guastella nasce a Palermo nel 1979.

Di formazione accademica, ha un approccio multi stilistico alla musica e lavora in diversi ambiti: classico contemporaneo, crossover jazz, colonne sonore. È stata recentemente in tournée negli Stati Uniti dove ha eseguito sue musiche originali a Washington, DC (National Gallery of Art), in Kentucky (Paducah UNESCO Creative City) e a New York (Spectrum e Bard College). Emmanuel Pahud, Paul Meyer, Les Vents Français, Paolo Fresu, Quartetto Michelangelo, Contempoartensemble, GustavKuhn, Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, Ottavia Piccolo, Anna Bonaiuto, Nyky Trio, Sentieri Selvaggi, Aldo Ceccato, sono solo alcuni degli artisti e delle formazioni per i quali Virginia Guastella ha composto i suoi lavori. Le sue opere di musica contemporanea, sono eseguite in importanti festival, teatri e venue internazionali. Dal 2007 vanta la collaborazione con le trasmissioni televisive “La Grande Storia” e “Correva l'anno” in veste di consulente musicale e compositrice delle colonne sonore originali trasmesse in prima e seconda serata su RaiTre. Sua l'attuale sigla di coda di “Correva l'anno”. È attualmente disponibile il suo ultimo album "So Far* So Good", MAP Edizioni, che racchiude i suoi principali lavori di contemporanea degli ultimi dieci anni tra cui anche "Zaira".