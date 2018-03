Yoshi, l'album di Kawa Nanuk

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Esce oggi, mercoledì 21 marzo, sui principali stores e piattaforme di streaming digitali (Spotify, iTunes, Deezer, Google Play, Amazon Music) “Yoshi”, il lavoro in studio della prima band future soul palermitana Kawa Nanuk. Dopo una campagna di crowdfunding di successo attraverso Musicraiser, la formazione composta da Momo Alagna, Melo Miceli e Riccardo Oliva presenta al pubblico il primo album interamente composto, prodotto e curato dal gruppo, registrato, mixato e masterizzato da Fabio Bruno agli FB Studios, e distribuito da TuneCore.

Le dodici tracce di YOSHI sono come una passeggiata lungo un corridoio con dodici differenti stanze, ognuna delle quali cela un paesaggio o uno scenario, ora naturale con uccelli, animali, e creature magiche, ora underground con cemento e la fredda luce dei lampioni. Questa varietà la si può trovare anche durante l'ascolto dei singoli brani, che possono cominciare in un modo, condurre sulle montagne russe, e terminare con un altro, imprevedibile, aspetto; questo approccio riflette l'istintività della musica che accompagna sul giusto sentiero delle possibilità inesplorate, e la natura dell'essere umano, sempre di fronte a bivi e decisioni da prendere.

Per questo motivo i temi trattati toccano le storie d'amore, da quelle più antiche, fantastiche e mitiche (“Mothotho”) a quelle più carnali e passionali (“Peonies”), le difficoltà nell'affrontare rimpianti e delusioni e finalmente trovare la forza per alzarsi e proseguire (“Quicksand”), o trovare il proprio io attraverso la natura e la fiducia in sé stessi, concentrandosi sul proprio potere interiore (“Rise Da Shaman”).

Si può ascoltare il disco in streaming su Spotify (https://open.spotify.com/album/47ZTtePT4wFiUJBiuusEbp?si=8ms9pwc2Sse8t-jwSfgDrA), mentre tra un paio di settimane saranno ufficialmente aperte le vendite dell'album attraverso lo store ufficiale legato alla pagina Facebook del gruppo (https://www.facebook.com/KawaNanuk). KAWA NANUK sono: Momo Alagna: voce, cori, chitarra Melo Miceli: batteria, percussioni, chitarra, synth e sampling Riccardo Oliva: basso, tastiere, chitarra Per info e prenotazioni album info@kawananuk.com www.kawananuk.com

