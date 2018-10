Xrivista presenta x=Danisinni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si terrà al Teatro Garibaldi di Palermo, martedì 30 ottobre alle ore 19.00, la presentazione della nuova pubblicazione di XRIVISTA, nell’ambito di Manifesta12 Collateral Events. X=DANISINNI, questo il titolo che il collettivo XRIVISTA ha dato al quarto numero della rivista, incentrato interamente sulla residenza artistica che si è svolta dal 2 al 16 settembre nel quartiere Danisinni. Interverranno: Lisa Wade (Manifesta12 Collateral Events), Fratel Mauro Billetta (Parrocchia S.Agnese in Danisinni), Enzo Patti e Valentina Console (Museo Sociale a Danisinni, Accademia di Belle Arti), Stefano La Rosa (XRIVISTA). X=DANISINNI, GUIDA ARTISTICA NON ESAUSTIVA X=DANISINNI racconta il lavoro realizzato durante una residenza d’artista di due settimane nel quartiere Danisinni: otto giovani artisti internazionali, sono stati invitati da XRIVISTA a raccogliere le storie passate e presenti del quartiere e a realizzare cinque opere a partire dall’incontro con Danisinni.

Ne nasce una guida artistica non esaustiva del quartiere Danisinni: attraverso lo sguardo degli artisti e le storie degli abitanti da loro raccolte, il collettivo XRIVISTA offre al lettore una panoramica su un quartiere vivo che cerca di riprendere la sua posizione nella città di Palermo. Un po’ libro d’artista e un po’ guida turistica, X=DANISINNI è una prima introduzione all’antico quartiere palermitano. La residenza che ha permesso la creazione di X=DANISINNI si è tenuta dal 2 al 16 settembre, all’interno degli Eventi Collaterali di Manifesta12, ed è stata realizzata in collaborazione con l’associazione Insieme per Danisinni, il progetto Museo Sociale a Danisinni dell’Accademia di Belle Arti e con il supporto del Teatro Massimo di Palermo. La stampa di X=DANISINNI è resa possibile grazie al sostegno di Officine Grafiche.

UNA REDAZIONE NOMADE CHE LAVORA CON GIOVANI ARTISTI INTERNAZIONALI XRIVISTA è più che mai europea. Attivo dal 2016, il collettivo formato da 4 giovani italiani ha già collaborato con 23 artisti emergenti provenienti da diversi paesi e ha creato 4 pubblicazioni presentate in occasione di svariati eventi in Francia, Belgio, Italia e olanda. Ogni pubblicazione è reinventata nella sua veste grafica in base agli artisti coinvolti e al luogo dove essa è creata. Così XRIVISTA lavora sulla frontiera tra promozione e creazione artistica, difendendo un modo di fare arte collaborativo e internazionale. XRIVISTA è formata da Francesco Battaglia, Giammarco Cugusi, Stefano La Rosa, Olmo Missaglia.

Gallery