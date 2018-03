“Wsk-The Soundtrack": il nuovo album di Salvo Ferrara in un evento a Palazzo Sambuca

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giovedì 5 aprile alle 21.00 verrà presentato a Palazzo Sambuca il nuovo lavoro discografico “WSK – The Soundtrack” (Artewiva Label) del music composer palermitano Salvo Ferrara, in cui si fondono sonorità elettro-grunge ed atmosfere psichedeliche arricchite da cori, pieni orchestrali ed organi liturgici. Da anni impegnato in stimolanti collaborazioni artistiche con filmmakers, documentaristi di fama e prestigiose istituzioni culturali, come il Museo Salinas di Palermo, per cui ha di recente composto le musiche di un videoclip per la presentazione della nuova Agorà, il musicista propone un'attraente esperienza multimediale per la presentazione del suo nuovo disco, che è anche colonna sonora dell'omonima web serie “Wsk – The Series” di Alois Previtera, prodotta da Social Movie Production e Poikilia.

Già apprezzata in diversi contest internazionali e vincitrice del premio “Best Editing” al Sicily Web Festival del 2017, la serie, ideata e scritta da giovani creativi siciliani, rappresenta una novità nel panorama cinematografico emergente contemporaneo grazie alla sua carica emotiva, le ambientazioni noir e l'incalzante ritmo narrativo. “Wsk Music Experience” è il concept artistico elaborato da Salvo Ferrara ed ambientato negli spazi evocativi di Palazzo Sambuca dove si fonderanno suoni, immagini ed atmosfere fruibili in un contesto perfettamente aderente al mood della Music Experience. Durante la serata si alterneranno proiezioni, live concert, video installazioni e verrà predisposta una suite per l’ascolto dell’album con apparecchiature hi-end.

Per il live concert, lo stesso compositore ha curato una versione unplugged di alcuni brani che verranno eseguiti per piano e string quartet. Sarà allestito uno spazio interviste che coinvolgerà alcuni protagonisti del panorama musicale e cinematografico, i quali, grazie alla propria determinazione hanno raggiunto rilevanti obiettivi professionali attraverso percorsi indipendenti, svincolati da sostegni istituzionali. Al termine dell’evento il ricavato dalla vendita del disco sarà devoluto alla ONG “SOS Méditerranee Italia”. Nell’anno in cui la città di Palermo diventa Capitale Italiana della Cultura, il progetto di Salvo Ferrara si inserisce come fil rouge del panorama artistico del capoluogo siciliano generando ricchezza culturale ed opportunità di conoscenza. Una proposta culturale innovativa ed articolata nella quale si manifestano il talento, la qualità e le competenze di creativi che sinergicamente hanno condiviso stessi valori ed esperienze. Link per l’ascolto: https://we.tl/5KsuBrtcqJ