Palazzo Butera apre al pubblico tre saloni: lo storico dell’arte Claudio Gulli fa da Cicerone

Palazzo Butera apre al pubblico, per la prima volta, tre saloni del primo piano. Da oggi alle 18,30 e fino a giovedì, sarà possibile visitare nuovi spazi nei quali è esposta la collezione di Francesca e Massimo Valsecchi, oltre al normale percorso di visita. Nei saloni sarà presente lo storico dell’arte Claudio Gulli, che potrà fornire spiegazioni sulle opere esposte. L’ingresso del nuovo percorso del palazzo costa 15 euro.

In mostra i dipinti di Annibale Carracci, di Edward Burne-Jones, di Sassoferrato, acquerelli di pittori-viaggiatori, mobili delle Grandi Esposizioni, porcellane Ginori del Settecento e vetri francesi di primo Novecento. La collezione esplora i vertici dell’arte in Europa in momenti di trasformazione, attraverso un percorso dove l’idea di futuro è sempre al centro.

I primi ambienti di Palazzo Butera sono stati aperti al pubblico il 17 giugno 2018, in occasione di Manifesta 12, la biennale itinerante di arte contemporanea. All'interno dell'immobile, acquistato dall'ex broker ed ex docente di storia del design industriale Valsecchi, genovese, alla fine del 2015 è al momento un cantiere. Al termine del restauro diventerà un laboratorio aperto alla città, che utilizzerà la storia, la cultura, la scienza e l’arte come catalizzatori di sviluppo sociale. Al piano terra, ci sarà una biblioteca di consultazione, spazi per le esposizioni temporanee e per le attività didattiche rivolte agli studenti delle scuole e delle università. Il primo piano rimarrà privato e verrà sviluppato un progetto di casa-museo, mentre il secondo piano nobile resterà aperto al pubblico. Artisti, curatori e personalità della cultura potranno essere ospitati nella foresteria, dove potranno lavorare a progetti di ricerca per le mostre e le attività che si tengono nel palazzo.