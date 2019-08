Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà domenica 4 agosto 2019 l’iniziativa “Borgo chiaramontano di Caccamo: Medioevo e Barocco a lume di candela”.

Prevista la visita culturale al Castello medievale e al settecentesco pavimento maiolicato di San Benedetto alla Badìa accompagnati da figuranti in costumi d'epoca. Segue un percorso nella zona medievale che comprende anche la visione dello scenario di piazza Duomo e la presentazione del borgo medievale - un tempo Urbs generosissima - sotto il profilo delle sue eccellenze per tradizioni, natura, folklore, attrazioni, artigianato, curiosità, leggende, sport e gastronomia.

A conclusione della serata, visita facoltativa della Casa-museo della civiltà contadina e degustazione gratuita di prelibatezze di Sicilia: nutella di pistacchi, miele balsamico, creme di limoni o mandorle, confetture di fichidindia, o mandarini e bergamotto, o gelsi neri e miele di zagara o cotognata bio. La registrazione dei partecipanti (una sola persona per gruppo) inizierà dalle 18 in via Castello n.8 (dieci metri prima dell'ingresso al Castello). Prenotazione obbligaria al numero 339/3721811 o via email all'indirizzo caccamo@bcsicilia.it.

La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, in collaborazione con il Comune di Caccamo e il patrocinio della Regione Siciliana.