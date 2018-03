"Vietato lamentarsi", presentazione del best seller di Salvo Noè

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 7 aprile a Palermo alle ore 18, alla Libreria Paoline (via Emanuele Notarbatolo, 19F), si terrà la presentazione del best seller "Vietato lamentarsi", pubblicato dalle Edizioni San Paolo, scritto dallo psicologo Salvo Noè. L'autore, presente all'evento, dialogherà con la giornalista Fernanda Di Monte. E' appena uscita in libreria la seconda edizione di "Vietato lamentarsi", impreziosita dalla Prefazione di Papa Francesco che ha scelto di affiggere l'omonimo cartello sulla porta del proprio ufficio.

Sinossi

Il lamento è diventato il percorso privilegiato della nostra comunicazione. I problemi non possono essere affrontati lamentandosi e basta. Spesso chi si lamenta contribuisce attivamente ad alimentare il clima di negatività che pervade la nostra società. Anche le famiglie e gli ambienti di lavoro sono permeati da questo vezzo. Bisogna riportare la fiducia, la responsabilità e la competenza al centro delle nostre vite private e professionali. Attraverso aneddoti, esercizi e strategie di crescita personale e sociale, questo libro rafforza la propria autostima e la motivazione per evitare di cadere nella trappola del vittimismo. Salvo Noè, Vietato lamentarsi. Agisci per cambiare in meglio la tua vita e quella degli altri, Edizioni San Paolo 2018, pp. 176, euro 14,50.

L'autore

Salvo Noè, Psicologo, psicoterapeuta e mediatore familiare. Esperto in processi formativi, insegna psicologia sociale e della comunicazione presso enti pubblici e privati. È specializzato in disturbi d’ansia e depressivi. È attualmente uno dei formatori più apprezzati. Il suo motto è: confrontarsi per crescere!

Per maggiori informazioni sull'evento, contattare: Libreria Paoline - tel. 0918431361 - cell: 3339483530 - mail:libreria.pa2@paoline.it