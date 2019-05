La vita notturna della Vucciria protagonista del videoclip di “Sgomito” di Sabù Alaimo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A partire da oggi è online il videoclip del brano “Sgomito”, nuovo estratto dall’ultimo album di Sabù Alaimo, dal titolo "Generazione Digitale”. "Un videoclip - spiega il cantautore siciliano - con il quale ho cercato di raccontare l’inquietudine, le trasgressioni, le passioni e i sogni dei giovani, attraversando la Vucciria di Palermo e la sua “vita notturna”, luogo simbolo dove, da sempre, si fondono diverse culture. "Sgomito" racconta quel mondo di emozioni (positive e negative) che si vivono durante il periodo universitario e postuniversitario. Il sound punk rock del brano è in perfetta armonia con il senso di ribellione che tutte le generazioni provano durante il passaggio da adolescenti ad adulti e il tanto sperato ingresso nel mondo del lavoro”.

“Sgomito” è estratto dall’album “Generazione Digitale”: dieci canzoni autentiche, senza filtri, pregne di vita, un disco che riesce ad attraversare tutta la gamma dei sentimenti del cantautore siciliano Salvatore Alaimo, in arte Sabù Alaimo. Frequenta il “Brass Group” di Palermo e integra allo studio incontri formativi con Gaetano Curreri (Stadio), Beppe Carletti (Nomadi) e altri autori influenti nella scena nazionale. Comincia a muovere i primi passi tra varie band cittadine interpretando il rock italiano. Partecipa a molte manifestazioni musicali tra cui il Premio della musica italiana (Radio Italia). Dopo varie esperienze in studio di registrazione e concerti nel 2008, la band con la supervisione artistica di Riccardo Piparo (TI.PI.CAL) produce l’album “Schemi”; il singolo del disco “Cosa Resta” viene trasmesso in molte radio nazionali e Il quartetto “Sabù e la vigilia” intraprende un tour in giro per la Sicilia. Nel 2009, la band, con il brano “Meglio di Cosi”, entra a far parte della compilation "Sanremo Web", dove vengono raccolte le migliori canzoni dell’omonimo concorso musicale indetto dall’organizzazione ufficiale del Festival. Nel 2010 la band è ospite in una tappa di RTL (MTV). Nel 2011 Sabù collabora alla scrittura del brano “L’illusione”, brano che vince il premio R.E.A. Radio e televisioni associate. Nel 2013 viene pubblicato l’album “Logica Egoistica”, il progetto da band si trasforma in solista, all’album segue il relativo tour.

Nel 2014 Sabù Alaimo realizza un nuovo singolo (con la produzione artistica di Stefano Clessi-Eclectic Music) dal titolo “Petrolio”, con il quale Sabù arriva tra i 60 finalisti di Sanremo nuove proposte 2014. Nell’inverno dello stesso anno Sabù Alaimo apre dei concerti di Luca Carboni. Nella primavera 2017 termina la produzione del nuovo disco, il 23 giugno pubblica un singolo per il web dal titolo “Stiamo Dormendo” da cui segue un lungo tour estivo. Il 27 novembre esce il nuovo album “Generazione Digitale”, con il rispettivo tour, il primo singolo estratto dall'album è "Il Viaggio". Il 6 luglio 2018 esce il singolo (estratto dallo stesso album) “Sicilia Innocente”, nel videoclip del brano partecipanogli attori Salvo Piparo e Ester Vinci. Nel 2019 escono i videoclip “Sogni Multimediali” e “Sgomito”, brani contenuti nell’album “Generazione Digitale”.