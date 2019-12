VIDEO | Via Roma on the road, 76 spettacoli in 3 weekend: per Natale concerti e acrobazie in strada

Presentata questa mattina a Palazzo delle Aquile la manifestazione artistica "Via Roma on the road 2019" organizzata dalla Agave spettacoli, con la direzione artistica di Georgia Lo Faro e con la collaborazione con il Comune. Diversi gruppi di giovani artisti si esibiranno nei tre weekend natalizi a partire da venerdì 13 dicembre in un "viaggio itinerante" per valorizzare via Roma e altre strade o piazze limitrofe: da piazza Giulio Cesare a piazza Sant'Anna passando da piazza Cassa di Risparmio, piazza San Domenico, via Bandiera e via Principe di Belmonte, per un totale di 76 spettacoli.



Presenti il sindaco Leoluca Orlando, l'assessore alle Culture Adham Darawasha, la direttrice artistica Agave Georgia Lo Fato e gli artisti Gatto Matto Animazione, Angelo Daddelli & I Picciotti, Oldborn Brother, Two Giants Trio e The Sweet Virginia. “Va avanti l’azione di promozione della città da parte dell’amministrazione comunale, dopo gli interventi significativi in via Maqueda e corso Vittorio Emanuele. Adesso - ha detto il sindaco Orlando - è la volta di via Roma, cosi come stiamo operando in tante altre parti della città. Il risveglio culturale è contagioso e anche via Roma sta per essere contagiata. Sono sicuro che tutti i palermitani e i turisti presenti in città in questi giorni sapranno apprezzare il cartellone proposto per questa manifestazione, cosi come sarà apprezzato il grande concerto di Capodanno. Oggi abbiamo confermato quanto consideriamo importanza di via Roma” “Con la cultura - ha invece commentato l’assessore alle Culture Adham Darawasha - si ottiene una visione di città e questi tre weekend di spettacoli e attrazioni contribuiranno alla valorizzazione di via Roma che è un obiettivo della nostra amministrazione”.