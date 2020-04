Anteprima (web) de La via dei librai, scuole e licei per il taglio del nastro virtuale

Tre licei, Vittorio Emanuele II, Croce e Cannizzaro e gli Istituti Superiori Kiyohara e Maiorana, saranno le scuole che daranno il via alla anteprima della via dei librai 2020. La quinta edizione della manifestazione si terrà invece che sul Cassaro e davanti alla Cattedrale sul web a causa della emergenza Coronavirus. L’anteprima seguirà lo schema tipo delle giornate in cui si articolerà la manifestazione dal 23 al 27 aprile. I canali ufficiali sui quali sarà possibile seguire le iniziative sono la pagina Facebook La Via dei Librai e i website www.laviadeilibrai.it e www.ballarosignificapalermo.it .

Dopo le scuole sarà la volta delle biblioteche, quindi a fine mattinata e nel pomeriggio degli autori e degli editori. Si tratterà di interventi video registrati della durata di mezz’ora circa ciascuno. Nel corso della manifestazione invece, oltre alle parti preconfezionate, ci saranno anche una serie di dirette riservate agli eventi principali della manifestazione nello spazio centrale del pomeriggio tra le 18 e le 20. Il programma è stato messo a punto e prevede l’apertura di giovedì 23 con il dialogo tra Stefania Auci, autrice de I Leoni di Sicilia e la giornalista Elvira Terranova.

Il pubblico potrà intervenire con commenti e domande durante la diretta che avrà inizio alle 19. Allo stesso orario venerdì 24 Maurizio Carta presenterà il suo volume Futuro e dialogherà con Piero Longo, Gianfranco Marrone e Andrea Le Moli, moderati da Guido Santoro. Sabato 25 aprile, invece, due gli appuntamenti clou. Alle 18,30 ci sarà l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice con Francesco Lombardo. Alle 19 poi il faccia a faccia a distanza tra il sindaco Leoluca Orlando e il giornalista Alan Friedmann.

Infine nella giornata di chiusura, lunedì 27 aprile, il tema sarà quello del mondo della cultura di fronte all’emergenza Coronavirus. In diretta ci saranno Enrico del Mercato, capo della redazione di Repubblica a Palermo, Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro Massimo e Piero Melati, giornalista e direttore artistico di una Marina di libri.