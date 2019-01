”Riflettori su Auschwitz": uno spettacolo teatrale nel giorno della memoria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Rappresentazione teatrale dal titolo ”Riflettori su Auschwitz" Regia e le coreografie di Simona D'Angelo direttore artistico piccola Accademia dei talenti. Il cast è formato da allievi attori e ballerine della Piccola Accademia dei Talenti. Lo spettacolo è una produzione che ha scopo di utilizzare gli strumenti dell'arte come fonte di sensibilizzazione, ed in questo specifico caso per mantenere viva la memoria della Shoah. Presenti le attrici Rosalba Pesco, Monica Lombardo, il ballerino Davide lo buono, ed il violinista Antonino sottile. La data è fissata per Sabato 26 Gennaio alle ore 18:30 nella ex chiesa San Mattia ai crociferi in via Torremuzza 28.