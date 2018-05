Un cuore d'artista, concorso nazionale d'arte pittorica: seconda edizione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

On line il bando ufficiale per iscriversi a “Un Cuore d’Artista”, il concorso nazionale d’arte pittorica che avrà luogo a Castelbuono dal 16 al 19 agosto. Il concorso è patrocinato dal comune di Castelbuono, dall’Accademia di Belle Arti di Palermo e riconosciuto di interesse culturale da Palermo capitale italiana della cultura 2018. Non è prevista alcuna selezione e possono partecipare artisti di tutte le età e di tutte le nazionalità. Il bando ufficiale è scaricabile dalla pagina facebook “Un Cuore d’Artista” e dal sito www.clubdegliartisti.com

Il concorso è a numero chiuso e le iscrizioni termineranno il 22 luglio 2018 e comunque fino ad esaurimento posti. Numerosi premi per questa seconda edizione: pubblicazioni editoriali su riviste e annuari del settore artistico, workshop e mostre a Roma, buoni sconto su e-commerce d’arte. Alla scorsa edizione hanno partecipato 34 artisti provenienti da più parti d’Italia e la mostra finale del concorso è stata visitata da più di 1200 persone tra turisti e appassionati del settore. Per maggiori info potete inviare una mail a: clubdegliartisti2016@libero.it