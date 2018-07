“The chambers of fashion”: a Malta sfilano le modelle palermitane

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un evento speciale, quello che si è svolto nella stupenda cornice di Palazzo Verdala, a Malta. “The Chamber Of Fashion”, è stata, infatti, una serata internazionale dedicata alla cultura passando attraverso la moda. Tra le tante modelle che hanno sfilato in passerella, non sono passate inosservate la palermitana Giulia Proietto e la capaciota Claudia Cuneo, direttamente dalla “Vanity Models Management” presieduta dal monrealese Francesco Pampa. Numerosi i momenti che hanno caratterizzato la serata, grazie alla quale gli ospiti hanno ammirato le collezioni di famosi stilisti di moda provenienti dall’Italia, dalla Croazia, da Malta e dal Sud Africa, che hanno contribuito a rendere questo uno degli eventi più importanti del calendario 2018 del Cultural Fashion of Malta. Tra coloro che hanno reso ancora più prezioso l’evento: la designer italiana di moda couture, Giada Curti, nota per i suoi favolosi abiti; la designer di gioielli italiana, Marina Corazziari, con i suoi pezzi di grande valore; la croata Sladana Krstic, i cui abiti elaborati e copricapi scultorei, da lei stessa disegnati, sono amati anche per i vibranti colori; infine, James Dimech dalla stessa Malta, con la sua collezione unica di moda sostenibile.