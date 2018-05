Sabato 12 maggio 2018 alle ore 18, nei locali della Libreria del mare in via Cala 50, si presenta del libro di Fabio Corselli “I tesori invisibili di Mondello", viaggio per immagini fra granelli di sabbia e splendidi fondali

Il libro racconta un incredibile viaggio fotografico sulla spiaggia siciliana di Mondello che ci porta dapprima a passeggiare fra i microscopici granelli di sabbia, custodi di inimmaginabili invisibili tesori, e poi a largo, a esplorare gli splendidi fondali marini con le tante creature che vi abitano, passando attraverso gli sfavillanti giochi di luci e colori del “tropicalissimo” mare palermitano.