VIDEO | Giuseppe, il tenore di strada che canta fuori dal Teatro Massimo: "Porto la lirica dove non è mai arrivata"

Si fa chiamare "Il suggeritore". Giuseppe Lo Cicero, 54 anni, è nato in Terrasanta ma vive a Palermo da quando aveva 8 mesi. Porta la sua arte fuori dai teatri. Entusiasti palermitani e turisti che si fermano per ascoltarlo. "Chissà se un giorno potrò cantare in sella a quel leone..."