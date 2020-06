"L'italiana in Algeri" e "Das Paradies und die Peri": gli spettacoli online del Teatro Massimo

Mentre si lavora alla riapertura in sicurezza del Teatro Massimo e alla ripresa degli spettacoli dal vivo dopo lunghi mesi di lontananza dal pubblico e di ascolto a distanza attraverso i canali digitali, proseguono le proposte della webTv che in questi mesi ha programmato senza sosta le opere, i concerti e le coreografie più belle prodotte dal Teatro negli ultimi anni ma anche proposte originali pensate ad hoc.

Il programma del fine settimana propone venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 giugno, L'italiana in Algeri di Gioachino Rossini, andata in scena al Teatro Massimo nel 2017, con la regia del grande Maurizio Scaparro, le splendide scene dal sapore mediterraneo di Emanuele Luzzati, i coloratissimi costumi di Santuzza Calì. E in scena un cast di grandi artisti siciliani capitanato dal mezzosoprano Marianna Pizzolato, in un ruolo che padroneggia come quello della seducente e abile Isabella e da Simone Alaimo, veterano del ruolo di Mustafà: con loro il tenore Pietro Adaini (Lindoro) e il baritono Vincenzo Taormina (Taddeo). Gabriele Ferro sul podio per dirigere Orchestra e Coro del Teatro Massimo, Maestro del Coro Piero Monti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lunedì 8 giugno, da non perdere, Das Paradies und die Peri (Il paradiso e la peri) Oratorio profano in forma scenica, capolavoro di Robert Schumann, nel nuovo allestimento del Teatro Massimo sul progetto artistico di Anagoor (Leone d’Argento per il Teatro alla Biennale di Venezia nel 2018), in collaborazione col Museo Egizio di Torino. Regia, scene, costumi e video sono di Simone Derai, sul podio Gabriele Ferro con l’Orchestra del Teatro Massimo e il Coro diretto da Ciro Visco. Nella parte della Peri, la fata scacciata dal Paradiso per un peccato sconosciuto, il soprano Sarah Jane Brandon accompagnata da un quartetto vocale d’eccezione composto dal soprano Valentina Mastrangelo, dal mezzosoprano Atala Schöck, dal tenore Maximilian Schmitt e dal baritono Albert Dohmen.