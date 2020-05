Da Galatea Ranzi a Luca Ronconi e Henning Brockhaus: gli eventi online del Biondo

La nuova settimana online del Biondo di Palermo prenderà il via con la consueta rubrica in diretta Foyer in salotto, nel corso della quale il professore Giovanni Puglisi, presidente del Teatro Biondo di Palermo, parlerà del difficile momento che il mondo dello spettacolo e della cultura stanno attraversando, ipotizzando strategie e scenari futuri.

Martedì 5 e giovedì 7, alle ore 17.00 su Instagram, proseguiranno i Cantieri del Biondo con il work in progress aperto al pubblico dello spettacolo Bengala a Palermo, un progetto di Daniela Morelli. La puntata di martedì, intitolata Ribellione o coscienza?, vedrà la partecipazione di Daniela Morelli, degli interpreti Hossein Taheri e Alexia Edman, della rapper Marti Stone, che eseguirà in diretta un suo brano, e di alcuni allievi della “Scuola dei mestieri dello spettacolo” del Teatro Biondo.

Nella puntata di giovedì, Disegno di regia, interverranno il regista Marco Carniti, l’autore delle musiche Mario Incudine, la docente dell’Accademia di Belle Arti di Palermo Valentina Console, i cui allievi collaborano alla realizzazione dei costumi dello spettacolo, la direttrice artistica del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo Costanza Quatriglio e la videomaker Silvia Miola, che parleranno del film documentario che il Centro sta realizzando sul backstage dello spettacolo.

Le dirette saranno seguite da alcuni docenti e allievi di scuole superiori, che potranno intervenire commentando con letture, disegni e scritture. In tal modo il Teatro Biondo offre ai giovani un’occasione particolare per conoscere i meccanismi dell’arte scenica, per riflettere insieme a partire dalle tematiche dello spettacolo, che riguardano l’integrazione, il senso del viaggio, il percorso di crescita, il sogno.

Sempre giovedì 7, alle 20.00, proseguirà su Facebook il nuovo progetto Skypespeare degli allievi attori della scuola del Biondo, i quali rivisiteranno ironicamente i testi di Skakespeare ai tempi del Coronavirus.

Venerdì 8 maggio, alle 20.00, su YouTube, andrà in onda Mistero doloroso di Anna Maria Ortese nella messa in scena di Luca Ronconi con Galatea Ranzi, un intenso monologo che racconta l’amore platonico tra due giovani, Florida, bellissima tredicenne figlia di una sarta, e il più maturo Cirillo, giovane nipote del re e possibile pretendente al trono, in una Napoli borbonica di fine Settecento. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Biondo nel 2012 in collaborazione col Centro Teatrale Santacristina, è stato uno degli ultimi da andare in scena al Bellini di Palermo, dove sono state realizzare le riprese video.

Infine, domenica 10 alle 20.00 su YouTube, si potrà seguire Il contrabbasso di Patrick Süskind con Nello Mascia e con Lelio Giannetto (contrabbasso), Alessandro Librio (violino), Vincenzo Bono (viola), Giorgio Garofalo (violoncello), Alessandra Pipitone (pianoforte). Lo spettacolo, diretto da Henning Brockhaus, ha debuttato lo scorso gennaio al Nuovo Montevergini di Palermo.

Prima opera teatrale dello scrittore Patrick Süskind, Il contrabbasso, rivelatosi sin dal suo debutto un incredibile successo tradotto in ben 27 lingue, è il monologo di un mite contrabbassista di un’Orchestra pubblica, che si trasforma gradualmente in un accorato sfogo di un uomo frustrato e impotente di fronte al proprio fallimento e alle spietate regole del sistema. Il regista tedesco Henning Brockhaus, per anni assistente e stretto collaboratore di Giorgio Strehler, imprime al dramma di Süskind una connotazione surreale, ambientandolo in uno spazio asfittico che riflette, metaforicamente, l’interno del contrabbasso del quale il protagonista è di fatto prigioniero.