Teatro Biondo in streaming, su Youtube "La veglia" di Rosario Palazzolo con Filippo Luna

Nuovi appuntamenti online, a partire da giovedì 21 maggio, per il progetto #BiondoStreaming del Teatro Biondo di Palermo. Giovedì 21, alle 20.00 su Facebook, saranno riproposte le tre puntate di Skypespeare, una rivisitazione ironica e dissacrante di alcuni testi shakespeariani, che gli allievi attori della Scuola del Biondo hanno adattato ai tempi del Coronavirus. La trasmissione sarà preceduta, alle 19.30, da un incontro con gli allievi.

Venerdì 22, alle 20.00 in diretta su Facebook, l’autore e regista Rosario Palazzolo e l’attore Filippo Luna introdurranno lo streaming de La veglia, che avrà luogo subito dopo nel canale YouTube del Teatro Biondo. La veglia - prodotto dal Teatro Biondo due anni fa - è un racconto distopico ma inquietantemente verosimile, nel quale Filippo Luna veste i panni di Carmela, una donna che non parla da ventuno anni, chiusa nella sua stanza, protetta da un’immaginazione che adesso non le basta più. Incontrano Carmela proprio nel momento in cui decide di parlare, per raccontare la sua incredibile storia in un crudele show televisivo al termine del quale gli spettatori possono decidere il destino della donna.

La veglia è uno spettacolo rabbioso, beffardo e struggente, nel quale l’ironia e la disperazione confluiscono in un inesorabile fallimento, quello di chi fantastica un impossibile buon senso. Come spiega Palazzolo: "è uno spettacolo sullo spettacolo dello spettacolo, quello mediatico, che ci ha resi tutti spettatori, persino di noi stessi". Le scene sono di Luca Mannino, i costumi di Daniela Cernigliaro, le luci di Alice Colla; Francesco Di Fiore è autore delle musiche e degli effetti sonori, mentre Gandolfo Schimmenti ha realizzato i video e le immagini di scena.