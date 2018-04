Tango e concerto dei Siestango Quartet, serata di beneficenza ai Crociferi

Una serata carica di sensualità con ballerini e musicisti straordinari è andata in scena nell’ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi ieri sera. Un viaggio nell’universo del tango con i Siestango Quartet, musicisti di fama internazionale che con la loro maestrìa hanno incantato il pubblico. Un fuori programma di “Palermo classica” diretta dal maestro Girolamo Salerno, con un fine solidale: raccogliere fondi per “Facciamo Squadra insieme” , il progetto del Rotary Club “Teatro del Sole” per la realizzazione della prima scuola di minibasket in carrozzina in Sicilia.

I grandi maestri di tango Silvina Larrea e Pablo Pouchot della scuola “Civitas Tango" hanno danzato mettendo in scena un dialogo musicale e corporeo in un intimo abbraccio con baci sfiorati e labbra che per un respiro non si toccano. E il pubblico, rimasto ammaliato, non si è sottratto ad ovazioni e lunghi applausi.

Il ricavato della serata è stato devoluto al progetto della prima scuola di minibasket in carrozzina in Sicilia e domani, alle ore 21, lo spettacolo si ripetrà all’Auditorium San Mattia ai Crociferi. “Il tango - hanno detto i maestri di tango Silvina Larrea e Pablo Pouchot - contribuisce ad aiutare e unisce. Musicisti europei, ballerini argentini e pubblico italiano hanno condiviso grandi emozioni e contribuito ad una grande causa”.

