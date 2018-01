Sfida a colpi di musica a Sanlorenzo Mercato, sul palco i talenti emergenti siciliani

Giovani cantautori siciliani, ma anche “scanzonatori”, talenti comici in grado di declinare le proprie interpretazioni vocali e musicali in chiave umoristica, potranno sfidarsi a colpi di musica sul palco di Sanlorenzo Mercato. “Canto al Mercato, cantautori e scanzonatori live” è il titolo del primo talent, nato in collaborazione con la Tiz di Tiziano Di Cara e la Music Academy Palermo di Germano Seggio. A presentare l'evento il cantautore “scanzonatore” Corrado Nitto insieme al comico e musicista Roberto Anelli. A giudicare i partecipanti una giuria di esperti e una giuria popolare. In palio per il vincitore la registrazione del proprio inedito.

La prima edizione del contest, infatti, vedrà sfidarsi giovani talenti emergenti siciliani con brani inediti e cover personalizzate. Parole d’ordine: idee, talento e originalità, per interpretare la musica in modo creativo e anche un po’ spregiudicato.

Chi può partecipare e come fare

La partecipazione è aperta a cantanti solisti e ai duo, senza alcun limite di genere musicale. Basterà presentare almeno un pezzo inedito e una cover reinterpretata in modo personale. Al vincitore l’opportunità di registrare il proprio inedito negli studi di Music Academy Palermo, ma anche l’esperienza esclusiva di solcare il palco di Sanlorenzo Mercato con un concerto live. Per iscriversi basta inviare un’email a info@latiz.it completa di dati anagrafici, breve biografia, foto, link video inedito e cover personalizzata, entro e non oltre il 23 gennaio. Presenza scenica, qualità dei testi e doti musicali i principali criteri di valutazione che permetteranno alle giurie di scegliere l’artista che accederà alla finale.