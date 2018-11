Studente dell’accademia di Belle arti vince la sezione grafica-accademia del premio arte 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Comunicato stampa Marco Elio Tabacchi, studente del biennio di Grafica d’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Palermo ha vinto la sezione Grafica – Accademia della XXVII edizione del Premio Arte 2018 promosso da Cairo editore con lo scopo di scoprire e valorizzare nuovi talenti artistici. Il riconoscimento è stato attribuito all’opera ‘Castell’inaria – Step 5’, una incisione calcografica esacromica, maniera allo zucchero, acquatinta su lastra micro zinco 11/10 con fondi realizzati con matrici ad hoc in alluminio leggero.

Fa parte di una cartella di cinque incisioni ispirate alle assonanze e consonanze tra concetti che informano i progetti di vita contemporanea e strutture geometriche note come tasellature aperiodiche. Radici, solide costruzioni, simmetrie, caratteri, ripetizioni apparentemente infinite ma in realtà sempre differenti si connatùrano con figure di Penrose, quadrati di Wang, poligoni di Kenyon, girandole di Conway e Rotazioni Incongrue per rappresentare al tempo stesso le infinite possibilità e le rassicuranti regolarità di ciò che nella nostra mente progettiamo e realizziamo per il progetto di noi stessi. L’opera è stata acquisita dalla collezione Cairo editore.