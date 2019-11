“Storia della mafia” di Gaetano Falzone, alla Fondazione Tricoli la presentazione del libro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Su questo libro, un aneddoto lo rende prezioso ed unico, “Storia della Mafia” del compianto Gaetano Falzone ai tempi della sua prima stesura, fu pubblicato in lingua inglese, in quanto allora l'autore non riuscì a trovare persone di coraggio disposte a pubblicarlo in lingua italiana per via dei suoi contenuti. C’è un’altra faccia dell’Unità d’Italia, diversa da quella che celebra il 1860 come l’inizio della storia unitaria del nostro Paese, con i suoi eroi e i suoi padri. In Sicilia quella data segna anche drammaticamente l’esplosione del fenomeno mafioso, come illustra la “Storia della mafia” dello storico Gaetano Falzone, scomparso nel 1984, che l’editore Rubbettino ripropone, a oltre 40 anni dalla sua pubblicazione, con una nuova edizione aggiornata con il contributo dello storico Gabriella Portalone e del magistrato Antonio Tricoli, Presidente del Tribunale di Sciacca e già consulente della Commissione parlamentare Antimafia. Il volume, pubblicato su iniziativa della Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli con il contributo dell’Assessorato Beni culturali della Regione siciliana, sarà presentato a Palermo venerdì 29 novembre alle ore 17 presso la sede della Fondazione Tricoli di via Terrasanta 82.

“Padri e padrini dell’Unità d’Italia” è il titolo della manifestazione organizzata nell’ambito delle Giornate dell’Economia del Mezzogiorno, alla quale, insieme ai curatori della nuova edizione del libro, interverranno il Procuratore della Repubblica di Palermo Francesco Lo Voi, il Presidente della Camera penale Fabio Ferrara, gli storici Giuseppe Carlo Marino e Claudia Giurintano, l’economista Pietro Busetta responsabile scientifico delle Giornate dell’Economia del Mezzogiorno e il giornalista Fabio Tricoli, Presidente della Fondazione Tricoli.