La Stagione concertistica di Bagheria è patrimonio culturale europeo 2018

Prestigioso riconoscimento per la “Stagione concertistica città di Bagheria", la manifestazione musicale è stata riconosciuta patrimonio culturale europeo 2018. A renderlo noto il direttore artistico, Salvatore Di Blasi: "Avere un riconoscimento da chi non ti conosce e osserva il tuo operato, con competenza, da parte del Ministero è la risposta alla voglia di fare sempre meglio per il territorio nell’auspicio che le Istituzioni tutte, non solo quelle locali ma anche le regionali possano dare un contributo di merito a quel che comincia ad essere un valore aggiunto, non solo per Bagheria ma a livello europeo. Essere patrimonio europeo della cultura – conclude il musicista – può essere solo un vanto per Bagheria e mi auguro che il bagherese questo lo capisca".

La stagione concertistica Città di Bagheria è organizzata dall’associazione Bequadro e gode del patrocinio del Comune. I suoi concerti sempre seguitissimi si svolgono nelle più prestigiose sedi comunali ed ecclesiastiche. Alla stagione è dedicata anche una specifica sezione web sito istituzionale del Comune dove è possibile leggere l’intero calendario di appuntamenti.

"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento e felici perché in qualche modo cerchiamo di dare il nostro apporto al magnifico lavoro che fanno questi musicisti, l’associazione Bequadro ed il maestro Di Blasi – commenta l’assessore Romina Aiello - a tutti i protagonisti giungano le mie congratulazioni e quelle dell’amministrazione e ai cittadini bagheresi un invito a venire a vedere queste perle di musica che, tra l’altro gratuitamente, sono messe a disposizione di tutti".