Acrobazie, giochi di luce e musica: al Cervello performance degli artisti del Teatro del fuoco

Stupore ed emozione per i bambini dell'ospedale Cervello che ieri sera hanno assistito ad una performance degli artisti del Teatro del Fuoco. Lo spettacolo, tra gli eventi collaterali del Festival, si è svolto a chiusura di un laboratorio teatrale. Gli artisti del Teatro del Fuoco hanno intrattenuto nello spazio davanti al Pronto soccorso pediatrico i piccoli spettatori con danze acrobatiche, giochi di luce, musica ed effetti speciali.

Un progetto ideato dall’organizzatrice del Teatro del Fuoco, Amelia Bucalo Triglia, sostenuto dal Dasoe (Dipartimento attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico) della Regione Siciliana e accolto con grande favore dal direttore dell’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, Walter Messina. Il laboratorio teatrale con i bambini, realizzato negli spazi interni del Pronto soccorso pediatrico, era stato condotto negli scorsi giorni da Emanuele Abbagnato, insegnante di teatro, specializzato in teatro pedagogico. Responsabile aziendale dell’evento Salvatore Siciliano, dell’Unità operativa di Educazione e promozione della salute. “E’ stata – commenta il direttore Walter Messina - un’esperienza più che positiva come confermato dagli apprezzamenti dei bambini e dei genitori. Faremo in modo che non rimanga un evento isolato”.

Gallery