Dal barcone al palcoscenico di una nuova vita: al Patafisico vanno in scena i sogni dei migranti | VIDEO

Vengono da Costa d'Avorio, Gambia, Mali e Guinea e sono in Italia da un paio d'anni. Sono i giovani della compagnia teatrale Blitz, nata per permettere a rifugiati e richiedenti asilo di partecipare alla vita della città. "Chiamami Mohamed Alì", ispirato al più grande pugile di tutti i tempi, andrà in scena il 25 e il 26 ottobre alle 21 e il 27 ottobre alle 18 negli spazi di via La Loggia