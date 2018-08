"Sottoterra", la collettiva di arte contemporanea a Palazzo Oneto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si inaugura giovedì 23 agosto 2018 al piano interrato di Palazzo Oneto di Sperlinga in via Bandiera 24 a Palermo, la collettiva di arte contemporanea “Sottoterra”. “Sottoterra”, è una doppia esposizione degli artisti dell’Accademia di Palermo, Gabriele Faletra e Cristina Tognetti, che permette di avere una possibilità di dialogo fra le sculture in argilla del Faletra e le tele dai colori vivaci con simboli quasi ancestrali della Tognetti. Gli artisti sono in una fase sperimentale e con un linguaggio ancora acerbo ma, tuttavia, se ne percepisce il suo percorso diretto verso una scelta stilistica netta e decisa. Incontro fra terra e colore su tela in un luogo suggestivo come il piano interrato di Palazzo Oneto di Sperlinga a Palermo saranno cornice di questo dialogo fra giovani artisti.

La collettiva d’arte “Sottoterra” allestita nel piano interrato del palazzo, si aprirà giorno 23 agosto 2018 ore 17:25 e rimarrà aperta al pubblico fino al 1 ottobre 2018 con ingresso gratuito. Il coordinamento è dell’Associazione Culturale Arti Visive, la mostra è a cura di Marilena Morabito. Si ringrazia il dott. Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona aver condiviso e permesso la realizzazione di questo progetto. Inoltre si ringraziano i partner KoArt, Castellinaria e Gnosis per il supporto e la buona riuscita dell’evento.

Info Sottoterra

Collettiva di arte contemporanea A cura di Marilena Morabito Opening 23 agosto | H 17.25. Dal 23 agosto | 01 ottobre 2018 piano interrato Palazzo Oneto di Sperlinga via Fratelli Bandiera 24, Palermo. Info: infoacav@gmail.com direzione fotografica: Stefano Milazzo coordinamento generale e ufficio stampa: Associazione ACAV con il supporto: KoArt – Gallery Unconventional Place; Castellinaria – studio di architettura; Gnosis servizi per l’architettura;

