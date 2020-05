"Kosma", la radio come ponte tra gli uomini: il film di Sonja Blagojevic per il Sole Luna Festival

La radio come strumento di relazioni umane e voce di speranza. Il documentario della rassegna “15Doc winners collection” di Sole Luna Festival in programma domani, giovedì 28 maggio a partire dalle 19:30 su www.solelunadoc.org, conduce lo spettatore in Kosovo. Al centro del film della regista Sonja Blagojevic, c’è radio Kosma, per anni l’unica rete di collegamento tra le comunità serbe isolate in Kosovo. Un luogo pieno di vitalità che diventa mezzo di narrazione di vite e legami.

Il film vinse la nona edizione del Sole Luna festival nel 2014. “Fuori dai discorsi politicamente corretti, ci ha sedotto per l’originalità del racconto e della narrazione”, scrisse la giuria internazionale, segnalando “la singolarità con cui il film trasmette, attraverso le immagini, la vitalità di uno strumento mediatico che usa solo il canale sonoro, strumento che però riesce a unire la gente in un mondo iper-mediatizzato”. La motivazione di quell’anno fu particolarmente articolata: “La radio - scrissero ancora i giudici - è un legame che unisce, superando la televisione. Radio Kosma diventa perciò lo strumento d’espressione di un alito di libertà e di carica identitaria, raccontato con un ritmo narrativo di grande vivezza e leggerezza. Risponde al ritmo del montaggio la presenza di una musica tonica e perfettamente espressiva delle radici slave che traduce il dolore di una minoranza sacrificata”.

La giuria era composta da: Francesco Bonsembiante, regista e storico del cinema; Roberto Cortellazzo Wiel, collezionista e presidente Fondazione TRA; Frédéric d’Agay, storico e sociologo; Daria Galateria, docente di Letteratura francese all’Università di Roma “La Sapienza”; Eric Ravelo, scultore, pittore e media artist; e Tobia Scarpa - architetto e designer. La visione del film è consigliata in presenza di un adulto.