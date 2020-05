"Letters from the desert", il film di Michela Occhipinti per Sole Luna Festival

Nuovo appuntamento domani, 21 maggio alle ore 19,30, di “15 Doc winnners collection”, la rassegna online organizzata da Sole Luna Festival per celebrare i 15 anni di attività. In programma su www.solelunadoc.org, il film vincitore dell’edizione 2012: Letters from the desert di Michela Occhipinti.

Il film - il primo lungometraggio della regista - racconta la vita di un postino, Hari, che da vent’anni percorre a piedi il deserto del Thar, nell’India del Nord, per consegnare lettere a villaggi sperduti, tessendo le fila di vite remote che raccontano amori, matrimoni, successi e decessi. La sua esistenza scorre lenta come la sabbia del deserto fino a quando suo figlio maggiore, che vive nella grande città, gli manda un regalo tanto gradito quanto inusuale: un telefono cellulare di seconda mano. Hari non sa come usare quella diavoleria, così come non capisce perché stiano issando antenne e ripetitori proprio accanto al suo villaggio; ma intanto il lavoro diminuisce e la gente scrive sempre meno.

“Il documentario - scrisse la giuria internazionale nelle motivazioni - rappresenta la sintesi perfetta tra tecnica e valore culturale. L’estrema professionalità con cui è stato realizzato questo lavoro si combina in maniera eccellente con le forti emozioni che riesce a trasmettere. Un esempio perfetto di come la qualità possa intrecciarsi con l’emozione”.

La giuria era composta quell’anno dal diplomatico Antonio Puri Purini, dall’arabista Francesca Maria Corrao, dal sociologo Diego Gullotta, dal critico, scrittore e produttore cinematografico Nizar Al-Rawi e dal regista e produttore Stefano Savona.