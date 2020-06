"Island of the hungry ghosts", giù il sipario per 15 Doc winners collection del Sole Luna Festival

Ultimo appuntamento, il 18 giugno alle 19,30 , con “15 Doc winners collection”, la rassegna ideata da Sole Luna Festival per celebrare i quindici anni di attività attraverso i film vincitori di tutte le edizioni e per aprire le porte alla 15esima edizione in programma dal 6 al 12 luglio al Complesso di Santa Maria dello Spasimo a Palermo.

In programma, “Island of the hungry ghosts” di Gabrielle Brady, il film vincitore della scorsa edizione del Festival. Il documentario sarà visibile come sempre sul sito www.solelunadoc.org ma stavolta sarà necessario iscriversi prima dell’inizio della proiezione sempre attraverso l’homepage del sito.

La storia si svolge sull’isola di Christmas, in Australia, dove si compie una delle più grandi migrazioni terrestri: quaranta milioni di granchi che si spostano dalla giungla al mare. La giungla ha però un altro segreto: una struttura di alta sicurezza che detiene indefinitamente persone in cerca di asilo. E mentre scienziati e ecologisti proteggono il “viaggio” dei granchi, i richiedenti asilo vivono un tempo sospeso e infinito.

La giuria internazionale dello scorso anno ha sottolineato ”l’alto livello artistico di tutti gli elementi cinematografici”. “Attraverso la crisi di un’assistente sociale - si legge nelle motivazioni del premio - il film evidenzia l’ipocrisia di una società che ecologicamente protegge con grande impegno la stagionale migrazione di milioni di granchi e contemporaneamente segrega esseri umani disperati e privi di permesso di soggiorno”.

Facevano parte della giuria: Aliki Saragas, documentarista e fotografa; Mohammad Bakri, attore, regista e sceneggiatore; Costanza Quatriglio, regista e direttrice artistica del CSC sede Sicilia; Tiziana Lo Porto, critica e storica del cinema; Giorgio Treves, regista e produttore. La rassegna “15 Doc winners collection” ha avuto inizio il 30 aprile proponendo film in streaming ogni martedì e giovedì sera.