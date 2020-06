La musica di Beethoven per la tv della Sinfonica, il concerto diretto da Ton Koopman

Prosegue la programmazione della web tv della Foss. L’appuntamento è per sabato 6 giugno con il 2° Concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven che vedrà al piano Gabriele Carcano e alla direzione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana Ton Koopman. L’appuntamento sarà sempre alle ore 19 ed in replica alle ore 21.30 sul canale di SinfonicaTv: www.orchestrasinfonicasiciliana.it.

Si tratta del terzultimo dei concerti del progetto "Giovani musicisti per Beethoven nel 250° anniversario dalla nascita”. Un progetto che si è scelto di riproporre per la SinfonicaTv e che coinvolge giovani musicisti italiani già affermati in competizioni nazionali ed internazionali accompagnati da direttori di grande rilievo.

Ton Koopman è un acclamato direttore olandese, celebre per le sue interpretazioni rigorosamente filologiche, fissate in innumerevoli CD, del repertorio barocco e classico fino al primo romanticismo. È un sostenitore della rappresentazione storica. Musicologo, eccellente cembalista ed organista, a soli 25 anni creò la sua prima orchestra barocca.

Gabriele Carcano, torinese, è tra i migliori giovani talenti della scena musicale internazionale. Ha suonato con orchestre quali Orchestre National de Montpellier, Orchestra da Camera di Mantova, Staatskapelle Weimar, Orchestra Verdi, Pomeriggi Musicali di Milano, Orchestra di Padova e del Veneto, Petruzzelli di Bari.

Il concerto che verrà riproposto domani sera è stato un grande successo nel 2019. Per Koopman si trattava della prima volta a Palermo; per Carcano, di madre palermitana, è stata invece la prima volta che eseguiva questo brano beethoveniano.

Parallelamente ai concerti prosegue su SinfonicaTv la rubrica “Giovani Interpreti si raccontano”. Ogni mercoledì un’intervista per conoscere più da vicino i giovani protagonisti del panorama musicale nazionale ed internazionale. Protagonista di questa settimana è stato il siciliano Alberto Ferro, mercoledì 10 giugno sarà proprio Gabriele Carcano.