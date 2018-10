Signori in carrozza pigghiamunni u' café

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Signori in carrozza!" cambia pelle... Con l'arrivo dell'autunno il nostro tour per le vie di Palermo a bordo del simpatico trenino ed in compagnia dell'esilarante capo treno, il nostro Special Guest, il professore Gaetano Basile partirà da Villa Filippina alle 10:00. Cominceremo proprio da questo luogo, che cela al suo interno un autentico scrigno di tesori, a partire dagli affreschi sulla vita di Cristo realizzati nel XVIII secolo da Vito D’Anna e Antonio Manno, dove faremo insieme una gradevole dolce degustazione e consumeremo "U 'café " mentre il professore Basile ci illustrerà il significato di alcune parole siciliane attraverso il suo “Dizionario sentimentale della parlata siciliana”.

Alle 10,30 circa a bordo del “Treninoblu”, inizieremo un itinerario raccontato che ci porterà a visitare la Kalsa, il quartiere sorto durante la dominazione islamica e ai tempi dimora dell’emiro e del suo governo, ha un nome che è tutto un poema: Kalsa, deriva da "al khalisa", che in arabo significa l’eletta. Proseguiremo fino a Piazza Magione dove ascolteremo gli aneddoti, le curiosità e le storie esilaranti relative alla piazza e alla Basilica di SS. Trinità La Magione, che con il suo giardino è una piccola oasi arabo-normanna del XV secolo, raccontate a due voci dal professore Basile insieme alla nostra guida.

Rientreremo a Villa Filippina per concludere l'itinerario “sentimentale” della parlata siciliana e consegnare ad uno tra i più fortunati partecipanti, l'omaggio di una copia del libro di Gaetano Basile, firmato dall'Autore, edito da Dario Flaccovio Editore e per il quale, assieme agli altri libri dello stesso Autore, l'editore offrirà uno sconto del 25% sul prezzo di copertina a tutti i partecipanti.

Contributo: € 18 adulti, € 5 bambini dai 4 ai 12 anni e gratuito da 0 a 3 anni. La quota comprende: Ticket "Trenino Blu", Caffé e degustazione dolce, Guida, Whispers Infoline & Cell. 328 3120974 - 091 7795832 Sito web: www.regioniamosicilia.org Evento Fb - https://www.facebook.com/events/327062047842373/ associazione@regioniamosicilia.org