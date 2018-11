“Sicilia in frammenti” - la nuova collana della Palermo University Press

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Palermo University Press presenta il progetto culturale legato alla collana “Frammenti”. Il ciclo di presentazioni che coinvolgerà tre delle perle più preziose della collana, avrà inizio il 19 Novembre 2018, presso una delle ultime roccaforti culturali palermitane, la Libreria “Spazio-Cultura” Macaione, passerà per il cuore pulsante della memoria storica siciliana, il 29 Novembre, alla Biblioteca della Regione Siciliana A. Bombace e si concluderà il 6 Dicembre 2018 presso la storica libreria “Broadway” di Via Rosolino Pilo.

“Sicilia in frammenti” vuole ripercorrere la storia dell’Isola, le sue culture, le identità attraverso un piccolo frammento appartenente ad un passato a volte lontano dalla memoria collettiva, che come una singola tessera di un mosaico si pone l’obiettivo di ricomporre il legame tra le persone e il loro passato, ripercorrendo i percorsi della costruzione identitaria siciliana interiorizzando il passato per meglio comprendere il presente. Le presentazioni dei 3 Frammenti:

● IL SAPERE CULINARIO. Ricette di un monsù siciliano al fronte (1915-1919) LUOGO: Spazio Cultura Macaione 19 Novembre ore 17:30 Via Marchese di Villabianca, 102, Palermo Ne discutono: Prof. Antonino Giuffrida, Storico ed Editore Prof. Paolo Inglese, Agronomo Prof. Emanuele Drago, Docente di Storia e Filosofia Modera l'incontro Nicola Macaione Editore

● DESCENDIT AD INFEROS. I graffiti dei prigionieri dell’inquisizione allo steri di Palermo LUOGO: Biblioteca centrale della Regione siciliana A.Bombace 29 Novembre ore 10:00 Via Vittorio Emanuele, 429, Palermo. Ne discutono con l’autore: Prof. Gianclaudio Civale Università degli Studi di Milano Prof. Antonino Giuffrida, Editore e Storico Prof. Carmelo Torcivia, Teologo Modera l'incontro: Prof. Andrea Le Moli, Storico della Filosofia Saluti iniziali: Prof. Carlo Pastena, direttore Biblioteca Centrale regione siciliana

● PALCOSCENICI DEL MONDO NELLA PALERMO BAROCCA. L'universalismo della monarchia spagnola LUOGO: Libreria Broadway, 6 Dicembre ore 17:30 Via Rosolino Pilo, 18, Palermo Ne discutono con l'autore: Prof.ssa Rossella Cancila Amelia Crisantino, Storica e giornalista Modera: Prof. Antonino Giuffrida, Editore e Storico.