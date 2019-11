Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sicilia Giappone: isole in arte Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre presso Villa del Pigno - Istituto dei Ciechi, si inaugura la manifestazione “Sicilia- Giappone, Isole in Arte”. Inaugurazione 30 Novembre ingresso gratuito. ​ L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Ki Aikido Palermo” ha il piacere di informare tutti gli appassionati della cultura Giapponese che il 30 Novembre e il 1° Dicembre si inaugura una manifestazione dedicata alla cultura nipponica. ​ Protagonisti della manifestazione saranno le arti marziali Giapponesi, come il Ki Aikido, Iaido, Kendo, Kiudo, Jujitsu.​ ​ Inoltre si potrà assistere, il pomeriggio (ore 16:00) del 1° dicembre, ad esibizioni eccezionali tenute dai Maestri della compagnia “Samurai Artist Kamui” guidati da Shimaguchi Sensei (coreografo e attore nel film “Kill Bill” del regista Quentin Tarantino”). ​ Inoltre verrà allestita una mostra di stampe su Nagasaki e Hiroshima.

I visitatori potranno ripercorrere le orme degli antichi samurai, conoscere le armi segrete e l’arte dei Ninja, assistere alla vestizione del Kimono e rimanere affascinati dal mondo dei Manga e degli Origami. Si potrà partecipare anche a brevi workshop sulla cura dei Bonsai, sulla lavorazione della ceramica Raku, l’arte del Bambù,​ non mancherà un angolo dedicato al benessere per chi volesse provare il percorso Shiatsu e inoltre​ una mostra sui videogiochi,​ dal pong in poi, la storia del gaming in 100 console, dove sarà possibile sfidarsi!

Ospiti presenti: KI AIKIDO M° Andrea Marcione IAIDO M° Marilena Cioni KENDO M° Santo Elici KIUDO M° Santo Elici KARATE M° Mitzuya Seinosuke JUJITSU M° Sergio Anzalone CERAMICA RAKU Raffaele Piccoli​ PERCORSO STORICO SU HIROSHIMA NAGASAKI​ MANGA Vittorio Canepa​ BONSAI Club Palermo​ ARTE DEL BAMBU’​ ORIGAMI​ SHIATSU gruppo“Effetto Shiatsu” ​ RETROSHAKER Alessandro Reginella Juri Giambanco Sabato mattina 30 Novembre sarà realizzato un percorso didattico dedicato esclusivamente alle scuole, mentre dal pomeriggio avrà luogo l’apertura ufficiale della manifestazione con ingresso gratuito.​ Inoltre dei flashmob creeranno dei momenti di azione in pieno centro storico cittadino, i samurai si esibiranno in combattimenti coreografati. (Piazza Massimo, Piazza Bellini ore 13 di Domenica 1 Dicembre).

OSPITI D’ECCEZIONE​ Tetsuro Shimaguchi e Kamui - The Samurai Sword Artists​ In occasione della grande manifestazione “Sicilia- Giappone Isole in Arte”, Palermo ospita il primo Workshop al sud Italia con Tetsuro Shimaguchi e Kamui - The Samurai Sword Artists.​ Nella giornata di domenica 1 dicembre, i Samurai Kamui saranno impegnati anche in diverse esibizioni che si svolgeranno in luoghi di importante interesse artistico e storico della città di Palermo.​ Emozionanti scene in cui i maestri si sfideranno con combattimenti ed azioni che incanteranno i passanti, tenendo tutti con il fiato sospeso.TETSURO SHIMAGUCHI & KAMUI SAMURAI

Gallery