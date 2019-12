Si presenta il romanzo di Alfredo Sant’Angelo: “Gabriello. L'amore nella Palermo felicissima”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Gabriello. L'amore nella Palermo Felicissima” è il titolo del nuovo romanzo storico di Alfredo Sant’Angelo che sarà presentato sabato 7 dicembre, alle ore 17,30, presso la nuova sede delle Edizioni La Zisa in via Vann’Antò 16, a Palermo. Insieme all’autore, saranno presenti Biagio Balistreri, Nicola Macaione e Davide Romano. Letture di Vince Cannizzaro. Una storia d'amore nella "Palermo Felicissima" ottocentesca. Gabriello, rampollo della nobile famiglia Armendari, deve affrontare le vicissitudini che il destino gli pone davanti, quando l'amore lo coglie in un momento particolare della sua vita. Sullo sfondo i moti rivoluzionari carbonari e le alterne vicende del Regno delle due Sicilie, grande storia dei primi decenni del XIX secolo, nella quale si inseriscono le piccole storie della famiglia, fatte di amori sopiti che poi riaffiorano prepotentemente, narrate senza dimenticare anche i canoni del "romanzo d'appendice" caro ai siciliani lettori di Luigi Natoli.

