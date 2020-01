"Fiori strappati alla vita, mai più": l'inaugurazione della mostra fotografica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Programma denso di iniziative per la “Settimana della memoria”, al plesso “Vanni Pucci” dell’istituto comprensivo Renato Guttuso di Carini, diretto dal Dirigente Scolastico, la professoressa Valeria La Paglia che culmineranno, lunedì 27 gennaio, con l’inaugurazione della Mostra fotografica “Fiori strappati alla vita. Mai più”, una carrellata di fotografie d’epoca e di prime pagine di giornali, nonché di opere d’arte sul tema drammatico della Shoah. Il programma per il 75° Anniversario dell’apertura dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz prevede, per i giorni 22, 23, 27 gennaio 2020, dalle ore 9.10 alle ore 11.10, la visione dei seguenti video: “Discorso all'Umanità” di Charlie Chaplin (Tutte le classi), “L’eco del silenzio” Mediometraggio realizzato dalla 5 A (a.s.2018/19); dei seguenti cartoni animati (Classi I e II): “La Stella di Andra e Tati” e “Shoah”; dei seguenti documentari (classi III, IV, V): intervista a Alberto Mieli - Shoah - Giornata della Memoria, Memoria regia di Ruggero Gabbai, Primo Levi su Giornata della Memoria, Intervista a Liliana Segre; dei seguenti film: Il pianista, Jona che visse nella balena, Mi ricordo Anna Frank. Il 27 gennaio, a partire dalle ore 10.10, esibizione corale dell’Inno nazionale, di Auschwitz dei Nomadi - La Canzone del Bambino nel Vento e di Gam Gam curata da Ennio Morriconi e, a seguire, l’inaugurazione della Mostra Fotografica, realizzata dagli insegnanti del Plesso Pucci e curata dal professore Antonio Fundarò “Fiori strappati alla vita. Mai più”. Inoltre sarà possibile visionare i lavori realizzati dagli alunni di tutte le classi primarie del plesso.