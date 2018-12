Cala il sipario su Palermo Capitale italiana della Cultura, Mattarella al Teatro Massimo

Cala il sipario su Palermo Capitale italiana della Cultura. Sergio Mattarella è arrivato pochi minuti prima delle 20 al Teatro Massimo per partecipare alla cerimonia di chiusura di questo importante anno per la sua città. Il Capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, è stato accolto dal presidente della Regione Nello Musumeci, dal sindaco Leoluca Orlando, dal presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e dal prefetto Antonella De Miro. Almeno cinque minuti di applausi in sala per il Capo dello Stato. Alcuni presenti gli hanno gridato anche "Bravo!".

"Nei decenni passati questa città ha conosciuto tanto dolore, tanta paura, tanta vergogna. Ma lì dove c'è pericolo cresce anche ciò che salva, là dove vi è sofferenza nasce il seme della speranza: questa città ha visto e ha vissuto il risveglio del coraggio civile, l'orgoglio di cittadinanza, l'orgoglio di una città intera di liberarsi dal gioco soffocante delle connivenze, dei silenzi", queste le parole pronunciate dal sindaco durante il suo discorso nel corso della cerimonia. "Oggi, signor Presidente - continua Orlando - si realizza un ulteriore passo, un ulteriore contributo e un grande stimolo e ciò grazie alla sua significativa presenza, nel percorso della nostra città. Un percorso che porta Palermo, da capitale della mafia, passando dal riconoscimento Unesco per la propria storia e per il proprio presente arabo-normanno, a capitale della cultura, per essere stabilmente Città di Culture: questo è il nostro obiettivo, questo è oggi l'obiettivo di una città intera".

Subito dopo la cerimonia, il Presidente della Repubblica si è recato in sala Onu per assistere alla prima della Bohème diretta da Daniel Oren e negli intervalli ha mangiato cibo tipico palermitano, in occasione della festa di Santa Lucia.