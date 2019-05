L’Orchestra sinfonica per la prima volta al Maggio musicale fiorentino, dirige Sciarrino

Spenti i riflettori del Politeama per l’ultimo concerto della 60esima stagione, l’Orchestra Sinfonica Siciliana si imbarca sul primo volo per Firenze per prendere parte per la prima volta nella sua storia al prestigioso Festival del maggio musicale fiorentino. E sarà Salvatore Sciarrino, in veste di compositore e direttore dell’Orchestra, lunedì alle 20 a dare il “la” a questa nuova avventura. Ci vorranno due voli per imbarcare strumenti e professori d’orchestra. Il presidente del CdA, Stefano Santoro: “Un traguardo di cui andare fieri”.

Il programma prevede un’opera commissionata allo stesso Sciarrino in occasione del 60esimo anniversario e vuole ricordare che fu proprio l’Oss a tenere a battesimo il giovane compositore palermitano. La scaletta nel dettaglio: Franz Liszt (1811-1886), Sposalizio - elaborazione per orchestra di Salvatore Sciarrino; Salvatore Sciarrino (1947) Efebo con radio per voce e orchestra; Rispondono, a chi? (Melodie circolari da Wagner) - opera commissionata dalla FOSS per la 60ma stagione - prima esecuzione assoluta; Come se un amico (canzone da Chopin). Autori vari, Nove Canzoni del XX secolo - elaborazione per voce e orchestra di Salvatore Sciarrino Dream 1 (Johnny Mercer, con voce); Deep Purple (Mitchel Parish - Peter De Rose); Sophisticated Lady (Mitchel Parish-Iriving Mils-Duke Ellington, con voce); Night and Day (Cole Porter); Startdust (Mitchel Parish - Hoagy Carmichael, con voce); Love is here to stay (Ira e & George Gershwin); Second hand rose (Grant Clarke, James F. Hanley, con voce); You are my lucky star (A. Feed - N. H.Brown); Dream 2 (Johnny Mercer, con voce). Soprano, Livia Rado.