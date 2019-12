Palermo celebra il regista Guicciardini: al Biondo una sala dedicata all'ex direttore

Una sala dedicata al regista ed ex direttore Roberto Guicciardini al Teatro Biondo. Lo spazio sarà inaugurato venerdì alle 19.30 e ospiterà i titoli dei suoi spettacoli, le tappe salienti della sua vita, le foto di scena, i suoi ritratti personali, le sue riflessioni sul teatro, sulla scrittura drammaturgica, sulla regia e sul mestiere dell’attore.

Il regista, una delle figure più significative del teatro italiano, scomparso nel settembre di due anni fa, direttore del Biondo dal 1992 al 1998 sarà così celebrato da Palermo, città in cui ha vissuto per molti anni. Lo spazio di memoria attiva sul teatro e sulle sue utopie si potrà usare tutti i giorni come sala civica di incontro tra il Biondo e la città.

Il coordinamento scientifico del progetto è di Pamela Villoresi, Antonio Silvia, Giovannella Brancato e Giuseppe Marsala. L’allestimento è curato dal laboratorio di Architettura degli spazi espositivi e degli eventi del Dipartimento di architettura - Corso di laurea magistrale in Design e Cultura del Territorio dell’Università di Palermo, coordinato dal prof. Giuseppe Marsala; gli allievi che hanno partecipato al progetto sono Carmen Trischitta, Leoluca La Venuta e Nicolò Susio.

All'inaugurazione interverranno il presidente del Teatro Biondo Giovanni Puglisi; la direttrice Pamela Villoresi che ricorderà Guicciardini e leggerà un pensiero di Emma Dante; Antonio Silvia che leggerà alcuni brani tratti da un’intervista con Andrea Mancini nella quale il regista racconta il suo amore per il teatro, il concetto di regia e la sua inquietudine sull’identità e il valore del teatro contemporaneo. Saranno presenti anche i familiari di Guicciardini.