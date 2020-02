Il film-making sposa il burlesque a Bagheria, alla macchina da presa il regista Amorison 

Il regista di fama internazionale Machiel Amorison arriva a Bagheria per una giornata dedicata al film-making. A fare gli “onori di casa” l’artista siciliana di burlesque e modella pin-up Petit Chéri e la celebrità hollywoodiana The Vampire Don. Le riprese, infatti, saranno realizzate nel loro house-art studio, lo "Château Chéri". Domenica 9 febbraio, i due artisti porteranno nella Città delle ville una delle produzioni del settore fra le più importanti al mondo, Viva Burlesque, rappresentata per l’occasione dal film-maker Amorison che, insieme alla produttrice di San Francisco Susan Wolf, in queste settimane è nelle sale cinematografiche statunitensi con il film Mata Hari: The Naked Spy, venduto in dodici Paesi e trasmesso sulle più noti reti televisive americane e russe.

Durante la giornata, Petit Chéri e The Vampire Don organizzeranno con Machiel delle riprese video nel loro house-art studio Château Chéri di Bagheria, sontuoso luogo dedicato al mondo del vintage, la sperimentazione e la realizzazione di progetti di alto profilo qualitativo. Le riprese saranno aperte a tutti, modelli e modelle, burlesque performer, appassionati di estetica vintage o semplicemente professionisti che vorranno avere a propria disposizione un teaser firmato da un regista internazionale specializzato come Machiel Amorison. Le riprese video dureranno circa un’ora a persona e prevedono la realizzazione di un reel di presentazione della durata di complessiva di un minuto (lo standard più utilizzato per i teaser).

"Machiel è un grande professionista del settore – racconta Petit Chéri – ed è un’occasione più unica che rara la sua presenza a Palermo. Questa sarà inoltre un’occasione per far conoscere agli interessati il mondo di Château Chéri, il nostro studio fotografico, boutique e molto altro". Per chi vorrà partecipare saranno messi a disposizione lingerie, gioielli, accessori e tutto quello che potrà servire per avere un teaser memorabile, sofisticato e inimitabile. Il numero dei posti è limitato a un massimo di 5 o 6 persone, l’ordine rispettato sarà quello di prenotazione. Per prenotare un appuntamento sarà necessario mandare un’e-mail all’indirizzo infochateaucherihouseartstudio@gmail.com.





