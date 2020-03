Emergenza Coronavirus, stop a La Domenica Favorita: evento rinviato all'autunno

Si sarebbe dovuta svolgere da marzo a maggio. L'inaugurazione dell'8 marzo fu inizialemente posticipata al 4 aprile. Ma, adesso, considerato che l'emergenza Coronavirus tende a non placarsi facendo presumere misure contenitive ben oltre la data fissata dal decreto, la quarta edizione de La Domenica Favorita è stata rinviata al prossimo autunno con date da destinarsi.

“La nostra scelta era stata comunque quella di rinviare l’evento inaugurale quando ancora Palermo non era tra le città colpite dal virus. A quel tempo la decisione fu presa, come sempre di concerto con il Sindaco Leoluca Orlando e le Autorità competenti, soprattutto per rispetto delle regioni e delle professionalità sanitarie impegnate in prima linea a fronteggiare l’epidemia. Oggi ci ritroviamo nel mezzo della battaglia. È il momento dei sacrifici nella speranza che tra qualche mese si possa rialzare la testa e festeggiare tutti insieme nel nostro Parco della Favorita”. Lo hanno dichiarato Nicola Tricomi, Nicola Fabio Corsini e Marco Lampasona, soci fondatori del Comitato La Domenica Favorita.