Riapre la Gam, un'estate di cultura e bellezza: nuovi orari e nuove regole fino ad agosto

Da venerdì 3 luglio riaprono al pubblico le sale della Galleria d’Arte Moderna di Palermo e torna visitabile la collezione permanente, con le regole e gli orari dettati dalle necessità post Covid-19.

Fino al prossimo 31 agosto il pubblico potrà accedere al Complesso di Sant’Anna alla Misericordia dal martedì alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 13.30 (ultimo ingresso 1 ora prima della chiusura) su prenotazione con possibilità di accesso anche per chi non ha prenotato nei casi di non superamento dei limiti previsti. Lunedì giorno di chiusura.

“In una Palermo sicura, riapre al pubblico in sicurezza anche la nostra Galleria d’Arte Moderna - dichiara l’Assessore alle Culture del Comune di Palermo Adham Darawsha - con l’auspicio di un ritorno alla piena attività già da settembre, mese per il quale la Direzione del Museo sta già programmando le nuove iniziative".

Se la situazione sanitaria continuerà ad evolvere positivamente, infatti, è previsto il riallestimento della sala dedicata ad Andrea Di Marco, interamente dedicata alle opere di arte contemporanea confluite nella collezione della Galleria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sarà allestita inoltre la mostra La riscoperta del mito dalle collezioni della Gam, una prosecuzione ideale della sala della Collezione permanente dedicata al mito nelle produzioni degli artisti siciliani, articolata intorno a due nuclei tematici principali, miti storici e letterari e storie e personaggi del mito, con le opere, tra gli altri, di Vincenzo Riolo e Giuseppe Patania.