Restaurata la statua della Vittoria Alata, sarà esposta a Palazzo Ajutamicristo

Era stata trafugata da ignoti dal Palazzo delle Finanze e poi ritrovata in un deposito di via Antonino della Rovere, ai Danisinni, segata in tre pezzi. La stauta della Vittoria Alata, opera in bronzo realizzata nel 1922 da Antonio Ugo, adesso è stata restaurata e potrà essere ammirata dal pubblico a Palazzo Ajutamicristo dal prossimo mese di dicembre.

Il restauro è stato curato dal professore Mauro Sebastianelli, sotto l'alta sorveglianza della sovrintendenza ai Beni Culturali. La statua della Vittoria Alata torna all'antico splendore grazie ad un'asta di foto donate dal maestro Franco Sersale, promossa dalla Settimana delle Culture e dall'associazione Amici dei Musei Siciliani.

La restituzione alla città della statua della Vittoria Alata è stata ufficializzata nel corso di un incontro, a Palazzo delle Aquile, tra la presidente dell’associazione La Settimana delle Culture, Gabriella Renier Filippone, e il sindaco Leoluca Orlando. Presenti anche Clara Monroy, Maria Antonietta Spadaro, Fosca Miceli e Giacomo Fanale, membri del direttivo dell'associazione che si appresta, a breve, a fare partire la sua ottava edizione.

Al primo cittadino è stata illustrata l’agenda dei prossimi appuntamenti, tra i quali spicca l’annuncio al pubblico del nuovo bando per partecipare alla Settimana delle Culture. "Come di consueto - dichiara Gabriella Renier Filippone - la Settimana delle Culture si terrà a maggio e aiuterà a ribadire la voglia del capoluogo siciliano di produrre cultura, anzi Culture, valorizzando anche i gioielli artistici e architettonici della città".