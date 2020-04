"Una finestra aperta", il cinema del Costa Rica va online con la rassegna del Cervantes

L’Instituto Cervantes di Palermo inaugura la rassegna on line "Una finestra aperta. Cinema del Costa Rica": una selezione di film degli ultimi anni che ci permette di apprezzare una parte della produzione cinematografica costaricana. Per la realizzazione di questa rassegna, il Centro de Cine costarricense ha gestito i diritti di proiezione online con i registi delle opere, ottenendo la loro autorizzazione per l'organizzazione della mostra.

I cinque film in programma fino a giovedì 30 aprile sono: Del amor y otros demonios di Hilda Hidalgo, Medea di Alexandra Latishev, Dos aguas di Patricia Velásquez, Tr3s Marías di Paco Gónzalez, e El retorno di A.F. Bertoni. Tutte produzioni costaricane in lingua originale. La rassegna verrà promossa sulla pagina Facebook dell’Instituto Cervantes di Palermo: @InstitutoCervantesPalermo. Il giorno della proiezione, all'interno dell'evento creato in facebook, verrà pubblicata la sinossi del film e le istruzioni per vederlo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’Instituto Cervantes di Palermo si unisce così alle diverse campagne #iorestoacasa offrendo ai propri amici e alunni del buon cinema. Questa rassegna, nata grazie al lavoro del Centro Costarricence de Producción cinematográfica e dell'Ambasciata di Costa Rica in Italia, ha visto una fruttuosa collaborazione tra gli Instituti Cervantes di Palermo, Napoli e Roma.