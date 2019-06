La Questura apre le porte e ospita cinque incontri letterari

Sulla scia di quanto già sperimentato gli scorsi anni, anche quest'anno la Questura aprirà le sue porte alla cittadinanza e metterà a disposizione il suo storico chiostro seicentesco per ospitare una serie di incontri tematici con giornalisti, scrittori, registi, attori, magistrati ed esponenti del mondo culturale palermitano, incentrati sul tema del contrasto al fenomeno mafioso, attraverso i ricordi di quanti hanno vissuto i drammatici eventi che, in particolare negli anni '90, hanno interessato la città.

L’iniziativa si articolerà in cinque appuntamenti, secondo un ideale percorso letterario che offra agli spettatori importanti spunti di approfondimento e di riflessione sulle scritture del reale e sulla rappresentazione delle città come teatro in cui si svolgono le storie.

Gli incontri saranno aperti al pubblico e trasmessi in diretta sulla pagina Facebook della Questura.

Si partirà domani alle 18.30, con un incontro moderato dal giornalista/scrittore Gian Mauro Costa, al quale interverranno l’autore di narrativa poliziesca Francesco Recami, lo psichiatra Maurizio Montalbano, Direttore Sanitario dell’Asp di Palermo e Giovanni Pampillonia, dirigente della divisione Anticrimine della Questura di Palermo. Francesco Recami è un prolifico narratore che ha sempre manifestato attenzione verso le storie minime, quelle di tutti i giorni, in cui bene e male si incrociano, si sovrappongono e poi si risolvono a vantaggio del bene. L’autore parlerà di come nascono le sue storie e del contesto in cui esse si svolgono. Verranno approfonditi, inoltre, nel corso del dibattito gli aspetti connessi al burnout ed alla pressione emozionale che spesso caratterizza il vissuto degli operatori di polizia, impegnati nelle quotidiane attività di prossimità con i cittadini. Gli altri appuntamenti si svolgeranno alla stessa ora e nel medesimo contesto del chiostro della Questura, lunedì 1 luglio, mercoledì 3 luglio, martedì 9 luglio e mercoledì 10 luglio.