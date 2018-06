Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Associazione Mirto Verde è lieta d' invitarvi all'evento teatrale "Quattro giorni all' ultima luna" di Francesca Mercadante. Libera interpretazione della resistenza musulmana contro Federico II. Attori: Erica Prontera Ibina Giuseppe Paternò Federico Ii Nando Chifari Traduttore Antonella Schirò Luna Fabrizio Sapio Narratore Musiche J.Š. Slavenski, Islamic Call to Prayer Sinphony of the Orient/ Muslim Movement Mario Incudine, Abballalaluna Direzione/coordinazione Francesca Mercadante L' evento verrà realizzato Venerdi 8 giugno alle ore 17:30 presso l' Archivio Storico comunale di via Maqueda, 157. Le Associazioni Il Genio di Palermo e Arciragazzi Palermo si occuperanno dell' accoglienza al pubblico, aiuto alla logistica e promozione della manifestazione realizzata grazie al contributo del Cesvop. Ingresso con contribuito volontario, fino ad esaurimento posti.