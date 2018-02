Il ritratto di Donna Franca Florio è tornato a casa: "Presto una mostra aperta a tutti"

Il ritratto di Donna Franca Florio è tornato a Palermo. Il sindaco Leoluca Orlando ieri sera ha visitato Palazzo Mazzarino, dimora nobiliare in via Maqueda, nel cuore del centro storico, per ammirare il dipinto insieme al ministro della Cultura, Dario Franceschini. "Dopo mesi nei quali insieme con i Bellingeri - dichiara il sindaco - abbiamo seguito questo possibile ritorno. Oggi finalmente posso esprimere a voce alta la soddisfazione e l’apprezzamento per questo ritorno".

Presto anche i palermitani e i turisti potranno ammirare il quadro realizzato da Giovanni Boldini: "Abbiamo già organizzato, con la Fondazione Sicilia, una mostra aperta a tutti - conclude Orlando - grazie alla disponibilità di Marida e Annibale Bellingeri, che torno a ringraziare, perchè si sono dimostrati di essere veramente palermitani". La tela sarà esposta al pubblico per due mesi durante la prossima primavera. Dal 28 luglio al 28 gennaio il ritratto è stato esposto nella Reggia di Venaria a Torino.

L'opera circa nove mesi fa è stata acquistata all'asta, per oltre un milione di euro, dai marchesi Berlingieri. Il ritratto dell'indiscussa regina di tutti gli appuntamenti del bel mondo palermitano, che parlava fluentemente quattro lingue e che con la sua intrigante bellezza ed eleganza aveva sedotto centinaia di uomini, primi tra tutti Gabriele d'Annunzio e Guglielmo II di Germania, nel 2005 fu acquistato, sempre all'asta, dalla Società Acqua Marcia di Francesco Bellavista Caltagirone, titolare di diversi alberghi di lusso in Sicilia per ottocentomila euro. Fu così che ritornò a Palermo dove fu esposto in una sala del Grand Hotel Villa Igea, antica residenza dei Florio.

