Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Pubblic-Azione (teatro aperto), prima edizione. “Pubblic-Azione” è la nuova rassegna diretta da Marco Pupella che conta 6 appuntamenti. “Pubblic -Azione” “Teatro aperto” I Edizione - anno 2018 Da anni accarezzavo l’idea di realizzare una nuova rassegna teatrale alternativa a molte altre già esistenti, Pubblic-Azione 2018 si propone come una rassegna di teatro assolutamente indipendente, autonoma, di qualità e attenta alle “maestranze” della Città di Palermo. Nell’ambito del panorama teatrale palermitano si è sempre avvertita la mancanza e la conseguente necessità di colmare il vuoto di una rassegna che fosse in grado di offrire non solo un ventaglio di spettacoli, ma che al tempo stesso si operasse come una sorta di laboratorio, esattamente in linea con altri illustri esempi nazionali. Infatti, affiancano la loro prestigiosa programmazione, ad una propria rassegna parallela e indipendente, con nomi famosi e non, caratterizzata dall’estrema fruibilità del prodotto e dalla conseguente “formula” di laboratorio che ne scaturisce.

La tipologia degli spettacoli presentati da Pubblic-Azione 2018 si propone pertanto di soddisfare una determinata fascia di pubblico, appassionata al teatro di “parola” che, sebbene di nicchia, è libero da certi sperimentalismi fine a se stessi, i quali, senza volere in questa sede formulare alcun giudizio artistico, allontanano oggettivamente il pubblico dalle platee. Ho voluto coinvolgere nell’apertura e presentazione alla Città del nuovo spazio teatrale “Sant’Eugenio” alcune fra le maggiori eccellenze del teatro palermitano e alcuni dei nuovi talenti, promesse certe del teatro. Dopo aver operato un’attenta analisi fra tutte le realtà professionali artistiche che nel corso degli ultimi cinque anni hanno prodotto e rappresentato con continuità e serietà spettacoli di qualità, e valutando anche la comunione di intenti e finalità dei singoli artisti nel partecipare al progetto, sei sono le compagnie che abbiamo scelto e che condividono gli intenti della nostra manifestazione: Il direttore artistico Marco Pupella 392/35.88.900

LA RASSEGNA: Pubblic-Azione 2018 sarà articolata in un periodo bimestrale, e presenta un calendario con un appuntamento serale a settimana; In occasione della festa della donna, è “Ciclointerr-8” ad aprire l’8 marzo la stagione del nuovo teatro: otto monologhi estratti dai testi di autori diversi per otto donne: Irene Enea, Rossella Leone, Daniela Pupella Melluso, Giuditta Perriera, Elena Pistillo, Lavinia Pupella, Patrizia Veneziano e Sandra Zerilli. Un inizio di rottura, che parla di violenza e relazioni disfuzionali e che conduce al 15 marzo quando va in scena la storia di un’altra donna con “Zwei null null” di Ugo Scarpati e per la regia di Dario Scarpati. L’opera, con le musiche dei Vorianova, si concentra sulla figura di una giovane sopravvissuta a un campo di concentramento e ne racconta la vicenda, con Laura Gestivo, Francesca Vaglica e Dario Scarpati per una produzione de La Compagnia in Valigia. Il terzo appuntamento è il 22 marzo con Anton Cechov, considerato insieme a Stanislavskij uno dei padri del naturalismo teatrale, che firma “L’Orso e la domanda di matrimonio“, spettacolo in due atti per la regia di Luciano Sergio Maria con Vincenzo Pepe, Alessandro Fricano e Fabiola Arculeo. Un altro grande autore, Michele Perriera, firma invece “Ingiury time”, “Dove hai lasciato la mia barca” e “Ritorno”, da cui Giuditta Perriera cui trae la drammaturgia di “Non si può parlare d’amore senza temere di perderlo” che va in scena il 5 aprile per la regia della stessa Giuditta Perriera (anche sulla scena insieme a Rosetta Iacona e Daniela Melluso Pupella).

Per il 7 aprile è prevista la messa in scena della versione teatrale di “Novecento” celebre romanzo, trasposto anche al cinema, di Alessandro Baricco. Quel bambino abbandonato dai genitori sulla nave e ritrovato sopra un pianoforte da un marinaio e che trascorre tutta l’esistenza a bordo senza mai trovare il coraggio di scendere a terra viene raccontato dalla regia di Marco Feo che vede sul palco Feo e Dario Frasca. Si torna a parlare d’amore, il 12 aprile, per la chiusura di stagione: “Delirio d’Amore” è lo spettacolo tratto da uno dei tre racconti contenuti nell’ultima opera letteraria di Giovanni Taibi che indaga sulla gioia e sul dolore del giovane Salvo. Per la regia di Marco Pupella, la messa in scena ruota intorno alle delusioni d’amore, sabbie mobili emotive interpretate da Sandra Zerilli, Nando Chifari, Irene Enea, Mirko Ingrassia e Francesco Grisafi. Gli spettacoli vanno in scena alle 21.15 e il costo dei biglietti, acquistabili direttamente in botteghino, è di 7 euro. Per tutte le altre informazioni e per le prenotazioni è possibile telefonare ai numeri 091.6710494 o 347.8308314. PS: in foto Lavinia Pupella

Gallery