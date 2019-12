Teatro Massimo, buona la prima per Lo Schiaccianoci: applauditissimi i due ospiti internazionali

Grande successo per la prima di Lo Schiaccianoci, con la musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij, in scena fino al 23 dicembre al Teatro Massimo. Il classico delle feste natalizie si è presentato ieri sera in un nuovo allestimento con la coreografia di Lienz Chang, le scene di Renzo Milan, i costumi di Philippe Binot realizzati dalla Sartoria dell'Opéra National di Bordeaux. Sul podio il direttore Alessandro Cadario, di ritorno a Palermo per la seconda volta nel 2019 dopo il grande successo con La Cenerentola di Rossini.

Cast composto dai membri del Corpo di ballo del Teatro Massimo, con due applauditissimi ospiti internazionali provenienti dal Teatro Bol’šoj di Mosca: Jacopo Tissi (principe di zucchero) e Anna Nikulina (principessa di zucchero), entrambi primi ballerini del corpo di ballo del Teatro russo, mentre alcune delle altre recite vedranno nei due ruoli Michele Morelli e Linda Messina del corpo di ballo del Teatro Massimo.

In scena anche Francesca Bellone nel ruolo di Clara, la giovane protagonista della fiaba che riceve in dono dal padrino Drosselmeyer (Vito Bortone) uno schiaccianoci di legno che magicamente prende vita, per rivelarsi alla fine l’aiutante di Drosselmeyer (Alessandro Cascioli). Dopo la festa natalizia, dominata da un grandioso albero decorato, Clara si ritrova con il suo schiaccianoci ad affrontare il malvagio re dei topi (Diego Millesimo) e, dopo la vittoria, a percorrere un magico paese che, dall’albero di Natale innevato, regno della Regina (Francesca Davoli) e del Principe della Neve (Alessandro Casà), arriva fino al regno del principe e della principessa dello zucchero.

In esposizione nel foyer in occasione della prima anche gli scintillanti gioielli di Bulgari. E la prima di Schiaccianoci ha portato anche un nuovo prestigioso riconoscimento per il corpo di ballo del Teatro Massimo: in occasione della seconda edizione del Premio delle Eccellenze della Danza, al suo coordinatore Marco Bellone è stato conferito il premio al Valore, riconoscimento del percorso compiuto in questi anni.